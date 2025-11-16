El Real Ávila penaliza la siesta en el descanso del Salamanca CF UDS

El Real Ávila remontó ante el Salamanca CF UDS en el estadio Helmántico. Los charros, que comenzaron muy bien el partido con un gol de Dani Hernández, se durmieron tras el descanso y lo pagaron muy caro.

El once titular de Jorge García estuvo formado por Leo Mendes bajo palos; Parra, Pulpón, Murua y Marotías en defensa; Lara y Cristeto en la medular; y con Aimar, Dani Hernández y Mancebo por detrás de Javi Delgado.

El arranque del Salamanca CF UDS fue muy exitoso. A los dos minutos, Dani Hernández ponía en la escuadra el balón para poner el 1-0 para los charros. Y no paró ahí el equipo de Jorge García que cuajó cuarenta minutos de gran nivel y mereció hacer el segundo tanto. Pero el que perdona, la paga. Leo Mendes evitaba el 1-1 con una excelente acción en un mano a mano, pero el Real Ávila igualaba antes del descanso con un tanto de Runi.

El descanso le sentó muy bien al Real Ávila, que pareció ser el único equipo en salir a la segunda mitad. En un pestañeo, 1-3. Adri Carrión y Gonzalo Serrano superaban a Leo Mendes entre la algarabía de los aficionados visitantes en el estadio Helmántico.

Jorge García buscaba la reacción de los suyos y metió a Servetti en el campo. El uruguayo duró quince minutos, fue expulsado y dejaba a su equipo con diez futbolistas en el verde. El Salamanca CF UDS lo intentó con un gol anulado a Casado y también pudo encajar el cuarto en dos ocasiones. El pitido final dejó el 1-3 en el marcador y el Salamanca CF UDS vuelve a fallar contra un equipo de la zona alta.