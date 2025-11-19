El Real Madrid Castilla, el equipo más en forma de las cinco jornadas en Primera RFEF

El viernes por la noche (21:15 horas en el estadio Reina Sofía), Unionistas quiere congelar el buen momento del Real Madrid Castilla. El filial merengue es el equipo más en forma de la Primera RFEF y lleva doce puntos de los últimos quince en juego.

Pero no solo eso, el equipo entrenado por Álvaro Arbeloa lleva siendo el conjunto con mejor puntuación en las últimas nueve jornadas de la competición (18 puntos de 27 posibles) y se encuentra en la quinta posición de la clasificación.

En el filial del Real Madrid destaca el llegador César Palacios. El soriano lleva cinco tantos y es el pichichi del conjunto blanco, seguido con tres dianas por el delantero Loren Zúñiga. El resto de goleadores solo ha visto puerta en una ocasión: Manuel Ángel, Yáñez, Valdepeñas, Joan Martínez, Cestero, Roberto Martín y Ginés.