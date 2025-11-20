El Real Madrid Castilla penaliza a su rival en las segundas partes

Una de las armas del Real Madrid Castilla llega con su ritmo alto de juego, su presión en campo rival y su fortaleza física hasta el final de los partidos. Solo así se entiende que el equipo de Álvaro Arbeloa haya anotado once de sus quince goles en Primera RFEF tras el descanso.

Este viernes, a partir de las 21:15 horas, el filial madridista visita el estadio Reina Sofía para medirse a Unionistas. Y ahí esperará el equipo de Mario Simón con una grada dispuesta a empujar a los suyos en los momentos malos.

El Castilla, por su parte, tiene la madurez necesaria para llevar un ritmo alto que agota al rival tras el paso por los vestuarios y tiende a hacer gol con facilidad tras el descanso.

En la primera jornada, los tantos de Cestero y Yáñez dieron el triunfo al Castilla ante el Lugo. Y, tras tres derrotas seguidas sin ver portería rival, el siguiente gol del filial merengue llegó en el minuto 68 por medio de Roberto (1-3 ante el Tenerife).

A partir de ahí, el Castilla ha ganado muchos puntos en la segunda mitad. Así lo hizo en el 2-3 en casa de la Ponferradina con un gol de Palacios en el minuto 85 o con tres tantos en casa del Ourense.

Contra el Talavera y el Cacereño, ambos en Valdebebas, los de Arbeloa sentenciaron en los compases finales. Joan Martínez dio los tres puntos con un gol ante el Talavera en el minuto 82 y los tantos de Ginés y Palacios en el cuarto de hora final ante el Cacereño significaron la última victoria.