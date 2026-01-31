El Real Madrid no da opciones a Unionistas en División de Honor

El Real Madrid venció por 3-0 a Unionistas en el Reina Sofía, en el duelo correspondiente al grupo 5 de la División de Honor juvenil. Los visitantes no dieron opción al equipo de Raúl Fuentes y solventaron el duelo en los treinta primera minutos.

El once titular blanquinegro estuvo formado por Nacho García en meta; Edu López, Nico Rincón, Manu Montes, Pedro López y Eloy en defensa; Ferreiro, Mansilla, Rozas y Mateo Llata en la medular; y con Óscar Lorenzo como jugador más adelantado.

El Real Madrid demostró desde el inicio por qué es el líder indiscutible de la categoría. A los diez minutos, Pol Durán adelantaba a los merengues y, cinco después, Marcos ponía el 0-2 desde el punto de penalti. Los visitantes no se frenaron y antes de la media hora marcaban el tercero, el segundo en la cuenta personal de Pol Durán.

La segunda mitad no tuvo más historia. El Real Madrid tuvo tres opciones claras de hacer el 0-4 y Unionistas lo intentó con un disparo de Pau en los minutos finales. La peor noticia para Raúl Fuentes llegó en el minuto 90. El colegiado perdonó la segunda amarilla al visitante Liberto y en las protestas desde el banquillo charro sí expulsó, con roja directa, a Mansilla, que se perderá el importante duelo en Valladolid.