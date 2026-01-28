El Real Madrid sufre para pasar en la Copa del Rey y ya se centra en su visita a Salamanca

El Real Madrid se metió en los cuartos de final de la Copa del Rey juvenil. Los madridistas vencieron por 1-0 al Mallorca en la prórroga. Un golazo de Alexis Ciria, en una gran maniobra individual dentro del área, significó el único tanto del encuentro en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Ahora, el conjunto blanco pone su vista en el duelo del próximo sábado en Salamanca. Unionistas buscará dar la sorpresa ante el líder de la clasificación en el estadio Reina Sofía (18 horas).

En la ida, el Real Madrid se impuso por 2-1 a Unionistas. Los charros marcaron por medio de Edu López en el minuto 89 y dieron la cara hasta el último minuto del encuentro.