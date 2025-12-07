Récord de participación en la Ruta BTT del Pavo en Saelices El Chico

La localidad salmantina de Saelices El Chico acogió este domingo la décima edición de su Ruta BTT del Pavo. Y lo hizo con un récord de participación.

A las diez de la mañana se dio el pistoletazo de salida desde la Plaza Mayor de Saelices El Chico y los participantes comenzaron un recorrido de 50 kilómetros por la zona de la ribera del Río Agueda.

Los ganadores fueron Juan María Cuella (Pelotón Tenerife), con un tiempo de 1:53:24, y Vega Iglesias (Mirat Team), que paró el cronómetro con una marca de 2:16:31.

En la categoría Ebike, los más rápidos fueron Javier Reguero (1:46:43) y Susana Comuñas (3:36:34).