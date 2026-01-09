Refuerzo de otra categoría para el Atlético Carbajosa

Nueva cara para el Atlético Carbajosa. El club charro ha incorporado a Massaley Jr, escolta de 1,80 metros que cuenta con experiencia en LEB Plata en La Roda y que ya jugó en Salamanca con anterioridad.

Durante su etapa en LEB Plata, Massaley disputó varios encuentros con La Roda, firmando promedios de 6 puntos, 1 rebote y 1,7 asistencias en algo más de 13 minutos por partido, dejando buenas sensaciones tanto por su rendimiento como por su actitud. Desde entonces, siempre ha sido destacado por su carácter competitivo, capacidad de trabajo y compromiso con el grupo.

“Se trata de un jugador capaz de desempeñarse en las posiciones de escolta y base, aportando intensidad, anotación y desequilibrio ofensivo. Su llegada refuerza el perímetro y aporta experiencia y recursos a un equipo que compite en Tercera FEB y busca seguir creciendo durante la temporada”, explican desde el Atlético Carbajosa.