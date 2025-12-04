Regresa la Tercera RFEF con una jornada concentrada
El sábado se disputarán todos los partidos del grupo VIII
Después de una jornada de parón, el grupo octavo de la Tercera RFEF volverá a tomar ritmo. Y lo hará con una jornada concentrada durante la tarde del sábado.
El filial de Unionistas será el primer en saltar al verde. El equipo dirigido por Sergio Hernández y Javi Sierra visitará al Mirandés B a las 15:30 horas. Los blanquinegros inician la jornada en puestos de descenso y a siete puntos de su rival.
Media hora después llegará el turno del Guijuelo. Los chacineros visitan al Colegios Diocesanos en suelo abulense y pueden dar un golpe de efecto para cortar la tabla con los perseguidores. Además, el equipo de Dani Romo tiene el liderato a cuatro puntos.
El último en jugar será la UD Santa Marta. Y también el único en ser local. Los tormesinos reciben en el Alfonso San Casto, a partir de las 16:15 horas, al Atlético Bembibre.
