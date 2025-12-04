Regresa la Tercera RFEF con una jornada concentrada

Después de una jornada de parón, el grupo octavo de la Tercera RFEF volverá a tomar ritmo. Y lo hará con una jornada concentrada durante la tarde del sábado.

El filial de Unionistas será el primer en saltar al verde. El equipo dirigido por Sergio Hernández y Javi Sierra visitará al Mirandés B a las 15:30 horas. Los blanquinegros inician la jornada en puestos de descenso y a siete puntos de su rival.

Media hora después llegará el turno del Guijuelo. Los chacineros visitan al Colegios Diocesanos en suelo abulense y pueden dar un golpe de efecto para cortar la tabla con los perseguidores. Además, el equipo de Dani Romo tiene el liderato a cuatro puntos.

El último en jugar será la UD Santa Marta. Y también el único en ser local. Los tormesinos reciben en el Alfonso San Casto, a partir de las 16:15 horas, al Atlético Bembibre.