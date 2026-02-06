El regreso de Llácer pone el picante en el Unionistas - Ourense

Unionistas tiene un febrero determinante para conocer sus aspiraciones en la competición. El equipo de Mario Simón se enfrentará al Ourense, Osasuna Promesas, Arenas Club y Cacereño (todos rivales directos en la zona baja de la tabla) con la obligación de dar un paso adelante en la clasificación y dejar encarrilada la salvación.

El primer paso puede darlo este sábado. A partir de las 18:30 horas, el conjunto blanquinegro se ve las caras con el Ourense en el estadio Reina Sofía. Y también será el regreso de Dani Llácer al feudo charro, donde dirigió al equipo durante la pasada campaña.

Unionistas ha cambiado a numerosas piezas durante el mercado invernal. Sin embargo, las lesiones de los laterales derechos Jan Encuentra y Olmedo abren un hueco en el lateral derecho. Además, Ramiro Mayor no podrá estar por sanción (dos partidos por su expulsión en el banquillo ante el Celta Fortuna).

"El entrenador me ha transmitido confianza, ya he jugado en esta categoría y siempre me ha tocado venir a estar campo y ahora tengo ganas de estar aquí. Yo siempre trabajo para poder aportar al equipo desde el rol que me toque”, explica Masllorens, uno de los nuevos.

Aunque el último en llegar fue Artola, que se pone a disposición del entrenador para jugar donde haga falta: “Vengo jugando en muchos lados, pero yo creo que he venido para jugar en un rol más de delantero o mediapunta. Es donde me gusta jugar. Me acuerdo de jugar aquí una o dos veces cuando era artificial y he vivido la afición del campo y da gusto".