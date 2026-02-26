Relación rota entre Pescador y David Alonso Mata en Unionistas

La relación entre el presidente de Unionistas y el director general del club está rota. No es de ahora. Dentro del propio club reconocen que son ya varios los meses en los que las dos partes trabajan sin ningún tipo de 'feedback' y que ni siquiera hay conversaciones entre ambos. Es un secreto a voces que nadie quiere reconocer públicamente.

El club charro anunció la llegada del asturiano al cargo el pasado 29 de mayo de 2025. “Lo primero es mantener el respaldo social de la afición porque me gusta que el estadio tenga buen ambiente. El tema de la cantera, lo considero que es un aspecto clave. El seguir manteniendo y mejorando las relaciones con patrocinadores e instituciones”, expresaba en su primera aparición pública.

El paso de los meses ha dejado a un David Alonso Mata en segundo plano. Y la relación con el presidente es nula desde hace meses. Ni desde el club acertaron en qué funciones debe tener un director general, ni el director general se ha sentido cómodo en el desarrollo de su trabajo. Ahora, ya distanciados al cien por cien, el final de la era Pescador le abre la puerta de una segunda oportunidad a David Alonso Mata.