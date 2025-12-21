Remontada de Perfumerías Avenida con Iyana Martín como estrella

Iyana Martín encabezó la remontada de Perfumerías Avenida ante Ferrol. Las charras, que comenzaron muy mal el duelo, acabaron ganando por 81-75 para seguir con su tendencia al alza en la Liga Femenina.

El arranque de partido no pudo ser más atropellado. Veinte minutos de retraso para el inicio debido a unos problemas en uno de los marcadores de canasta en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez, Cave baja en el cuadro azulón y Baxi Ferrol sorprendiendo con un parcial inicial de 2-17 en siete minutos. Las charras se despertaron con un triple de Meyers e incluso se colocaron 11-18 con una canasta de Arrojo, pero el primer cuarto finalizó con doce puntos de renta para las gallegas (11-23).

En el segundo cuarto, Iyana Martín tomó el protagonismo el partido para que las charras recortasen la ampliar diferencia. La ‘10’ llevó la batuta en el ataque y también consiguió los puntos necesarios para meter de lleno a Perfumerías Avenida en el partido. Triples, canastas y asistencias de la asturiana para que las azulonas lograsen incluso ponerse por delante. Un tiro libre de Djaldi-Tabdi ponía a Avenida con un punto de ventaja, pero Ferrol supo tener la cabeza fría y colocar el 37-39 al descanso.

El regreso de los vestuarios trajo dos asistencias de Iyana para Djaldi-Tabdi (43-43). Sin embargo, Ferrol irrumpió con fuerza con un parcial de 0-10. Montañana tenía que pedir tiempo muerto y Avenida reaccionaba con madurez para entrar en el último cuarto con ventaja tras una canasta de Stoupalova (61-57).

El acto final se jugó en un puño. Y ahí volvió a salir ganador Perfumerías Avenida. Las charras, que ya han jugado varios finales apretados, se apoyaron en la exhibición de Iyana Martín (28 puntos) para cerrar el partido con el 81-75 final.