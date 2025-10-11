Remontada del Salamanca CF UDS contra la SD Sarriana

Tres puntos muy importantes para el Salamanca CF UDS. Y con remontada. Los charros voltearon el choque ante el Sarriana en la segunda mitad para imponerse por 2-1.

El once de Jorge García estuvo formado por Leo Mendes en la meta; Parra, Pulpón, Murua y Marotías en defensa; Alba, Cristeto y Carrasco en la medular; y Mancebo, Abraham y Javi Delgado como jugadores más adelantados.

Los charros empezaron bien y rondaron el tanto con un disparo enroscado de Cristeto. Sin embargo, el primero en golpear fue la Sarriana en el minuto 13. El tanto en contra no desanimó al Salamanca CF UDS que tuvo ocasiones no solo para empatar antes del descanso, sino para irse por encima en el marcador. Sin embargo, la falta de puntería local dejaba el duelo en 0-1.

La segunda mitad fue la de la remontada. Carrasco empataba a los cinco minutos de la reanudación. Y los de Jorge García se fueron a por el triunfo. Tuvieron muchas ocasiones, pero tuvieron que esperar hasta el minuto 85 para que Servetti hiciese el 2-1 definitivo.