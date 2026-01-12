Remontada y victoria del CB Arelsa ante Usal-Avenida en el derbi local

El CB Arelsa ha comenzado el año con una victoria muy importante para sus intereses, al doblegar en el derbi local de Primera Femenina al Universidad de Salamanca – Perfumerías Avenida (58-53).

El choque disputado en el Rosa Colorado comenzó con un intercambio de canastas en las que las locales erraron muchas acciones fáciles, lo que provocó que el equipo visitante terminara dos arriba los primeros diez minutos (14-16).

El segundo parcial, en cambio, cayó del lado visitante con más claridad, ya que hubo bastantes desajustes locales en defensa y Usal-Avenida consiguió una buena serie de canastas seguidas que provocaron que su renta se disparara hasta los 13 puntos.

A partir de ese momento, el técnico local Javi Recio cambió la defensa a zona, lo que permitió al CB Arelsa contener un poco las canastas rivales e irse al descanso nueve abajo (36-27). En el tercer cuarto, con la actitud de la defensa zonal que detuvo a Usal- Avenida, el CB Arelsa comenzó a recuperar la desventaja con la que comenzó la segunda mitad (14-6) para terminar de rematar su trabajo en el último parcial (17-11).

El entrenador local, Javi Recio, reconoció tras el choque su “satisfacción por poder ganar a un equipazo como es la Usal, que no deja de ser un equipo que ha estado en fase de ascenso el año pasado y que era a priori uno de los favoritos para estar entre los cuatro primeros”.

De hecho, ha añadido Recio, “es el único equipo que ha ganado a León y es una satisfacción poder dedicar la victoria a la gente que ha venido a vernos porque había un ambiente muy bonito en el pabellón”.

El CB Arelsa se prepara ya para el próximo partido, el sábado 17, frente al Cochinillo Segoviano, segundo clasificado, que es otro de los favoritos en la Liga y llega a esta décimo tercera jornada de Liga en una tendencia muy positiva. Las segovianas forman un conjunto hecho para ascender a Liga 2 y el objetivo de las salmantinas será “intentar competir, que se vayan coordinando ya las nuevas incorporaciones y que sigamos haciendo un bloque para tener partidos como el del sábado y disfrutar”, ha apuntado Recio.