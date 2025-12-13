Remontadón de líder para Perfumerías Avenida
Los charros voltearon el duelo tras el descanso ante Universidad de Oviedo
Perfumerías Avenida logró un importante triunfo en la pista del Universidad de Oviedo. Los charros caían al descanso por 51-35 y voltearon el choque para ganar por 97-105.
Los de Álex Bellido retienen el liderato con la excelente segunda parte. McCarthy y Choithramani anotaron 24 puntos cada uno y Okeke colaboró con 22.
El Atlético Carbajosa perdió por 61-72 ante CB Boecillo en el debut de Jacobo Ortega en el banquillo. Los visitantes tomaron una renta de más de diez puntos al descanso y la mantuvieron en la segunda mitad. Dieye, con 20 puntos y 16 rebotes, el mejor del Atlético Carbajosa.
