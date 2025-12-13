Remontadón de líder para Perfumerías Avenida

Perfumerías Avenida logró un importante triunfo en la pista del Universidad de Oviedo. Los charros caían al descanso por 51-35 y voltearon el choque para ganar por 97-105.

Los de Álex Bellido retienen el liderato con la excelente segunda parte. McCarthy y Choithramani anotaron 24 puntos cada uno y Okeke colaboró con 22.

El Atlético Carbajosa perdió por 61-72 ante CB Boecillo en el debut de Jacobo Ortega en el banquillo. Los visitantes tomaron una renta de más de diez puntos al descanso y la mantuvieron en la segunda mitad. Dieye, con 20 puntos y 16 rebotes, el mejor del Atlético Carbajosa.