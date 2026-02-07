Reparto de puntos entre el filial de Unionistas y la UD Santa Marta

El derbi charro de Tercera RFEF aglutinó la atención del grupo octavo durante la tarde del sábado. El resultado entre el filial de Unionistas y la Unión Deportiva Santa Marta fue un empate sin goles.

La ocasión más clara para Unionistas B llegó a los 36 minutos, pero Saldaña estuvo muy atento para desbaratar el 1-0. Alonso respondió con un buen disparo para los tormesinos.

Galván fue el más activo en la segunda mitad para intentar la victoria de la UD Santa Marta y Gabi y Chopi se toparon con Gonzalo. Sin embargo, Unionistas B paró el partido y el duelo murió sin goles.

Este domingo, el Club Deportivo Guijuelo recibe a las 16:30 horas, en el Municipal Luis Ramos, al Atlético Bembibre.