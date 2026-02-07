Reparto de puntos entre el filial de Unionistas y la UD Santa Marta
El Guijuelo se mide este domingo ante el Atlético Bembibre en el Municipal Luis Ramos
El derbi charro de Tercera RFEF aglutinó la atención del grupo octavo durante la tarde del sábado. El resultado entre el filial de Unionistas y la Unión Deportiva Santa Marta fue un empate sin goles.
La ocasión más clara para Unionistas B llegó a los 36 minutos, pero Saldaña estuvo muy atento para desbaratar el 1-0. Alonso respondió con un buen disparo para los tormesinos.
Galván fue el más activo en la segunda mitad para intentar la victoria de la UD Santa Marta y Gabi y Chopi se toparon con Gonzalo. Sin embargo, Unionistas B paró el partido y el duelo murió sin goles.
Este domingo, el Club Deportivo Guijuelo recibe a las 16:30 horas, en el Municipal Luis Ramos, al Atlético Bembibre.
