Reparto de puntos para Pontevedra y Unionistas

Un punto más para Unionistas. Los charros empataron a cero en Pasarón en un duelo en el que jugaron los últimos diez minutos y el descuento con un jugador menos por una rigurosísima expulsión de Farru. Artola, en el minuto 89, tuvo la ocasión más clara del encuentro.

Unionistas inició con Salvi en portería; Gorjón, Prada, Farru y Vadik en defensa; Juanje, Masllorens, Álvaro Gómez y Aarón Piñán en la medular; y con Serpeta y Chibozo en ataque.

La mejor ocasión charra llegó a los dos minutos con una arrancada de Serpeta por la derecha, un rebote que le permitió plantarse dentro del área y un disparo flojo a las manos de Serpeta. El Pontevedra tampoco tuvo ocasiones mucho más claras. La más destacable, un remate de cabeza de Alain Ribeiro que atrapó seguro Salvi.

Ninguno de los dos equipos logró darle ritmo al partido en la primera mitad, muy marcada por el maltrecho estado del terreno de juego en Pasarón. Solo Miguel Cuesta, con sus continuos esfuerzos por la izquierda, ponía en peligro a la zaga salmantina. El descanso fue tan justo como necesario para ambas escuadras.

La segunda parte también fue plomiza. Mario Simón metió a Artola por Chibozo en el descanso. El paso de los minutos dejaba un partido soso y aburrido, con muy pocas ocasiones. Salvi demostraba su seguridad para poner la primera piedra de los charros para puntuar. En ataque, apenas había opciones.

En el minuto 81, el colegiado expulsaba a Farru por doble amarilla en una segunda cartulina muy rigurosa y dejaba a Unionistas con diez. Ramiro entraba al campo al instante para mantener la zaga de cuatro. Y en inferioridad numérica llegó la opción de ganar el partido. Jota mete un centro al área y el cabezazo de Artola lo salva en la línea de gol Marqueta para mantener el 0-0.