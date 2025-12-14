Reparto de puntos entre el Salamanca CF UDS y el Oviedo Vetusta

Un punto más para el Salamanca CF UDS. Los de Jorge García empataron a cero ante el Oviedo Vetusta en un estadio Helmántico con un césped muy descuidado y que hace daño a la vista del espectador.

El once titular charro estuvo formado por Leo Mendes en meta; Murua, Souley, Casado y Marotías en defensa; Alba, Cristeto, Lara, Mancebo y Pulpón en la medular; y con Javi Delgado como jugador más adelantado.

La primera gran ocasión llegó con un zapatazo de Cristeto al larguero en el minuto 18. A la media hora, el Salamanca CF UDS tuvo que realizar el cambio de Abraham por el lesionado Mancebo.

Tras el paso por los vestuarios, Jorge García fue a por el partido con la entrada de Aimar por Alba. Con un once más ofensivo, el Salamanca CF UDS rondó el gol. No lo encontró. Tampoco el penalti en el tiempo de descuento tras un derribo a Lara dentro del área.

El pitido final dejó un regusto amargo a los charros, que solo pudieron sumar un punto ante un rival de zona de playoff.