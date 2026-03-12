Dos representantes del Mirat Team en la Copa de Naciones de Italia de ciclismo

El Trofeo Picolo Binda, una de las carreras más prestigiosas tanto profesional como sub19, se disputará este domingo en Italia con la presencia de las mejores selecciones del mundo.

La selección española acudirá con dos representantes del equipo Mirat Team de las seis que componen la lista, como ya hiciera la pasada temporada. Este año las elegidas por la seleccionadora Gemma Pascual, ha sido Lidia Castro (que ya asistió en la pasada edición) y Naxara Odriozola. Ambas corredoras han iniciado la temporada en buen estado de forma siendo las vencedoras de las dos etapas y la general de la Vuelta a Extremadura y el Torneo Euskandun en Rentería.

El Piccolo Trofeo Binda propondrá para la ocasión un recorrido de 73 km formado por dos bucles diferentes, que llevará al pelotón en el tramo inicial de carrera a ascender en dos ocasiones la cota de Azzio y en la segunda mitad de la misma las cotas de Casale y Orino en otras dos ocasiones cada una.

"Es sin duda una gran noticia para el equipo que aunque pierde a esas dos corredoras para el inicio de la copa de España que también se celebra el domingo en Noja, demuestra el trabajo que se hace desde el equipo para reforzarse este 2026, con el objetivo de que el equipo puede mostrar un nivel competitivo alto para las citas internacionales a las que acudirá durante la temporada como ya ocurriera en la pasada", explican desde el club charro.