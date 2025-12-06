Los retos de Carmen Goenaga para 2026: entrar en el top 8 de parejas y el sueño de ganar un Major

Carmen Goenaga es la jugadora número 18 del ranking mundial de pádel. La jugadora salmantina volvió a dar un paso adelante esta temporada y cerró el año con un excelente torneo en Acapulco junto a su compañera Bea Caldera. Las dos cayeron en semifinales ante la pareja número 1 del circuito. Si por algo destaca la salmantina es por su capacidad continua para evolucionar y ya se fija un reto y un sueño para el 2026.

Fin a la temporada. “Ha sido una campaña mucho mejor de lo esperado. Cuando me junté con Bea, sabíamos que podíamos hacerlo muy bien. Ella acabó jugando a un nivel muy alto y yo el año pasado tuve muchos cambios de pareja. En pretemporada hicimos un trabajo muy bueno y me fui a Valladolid a vivir. En tema de físico pegué un salto importante. Sabíamos que estábamos preparadas para competir muy bien. En el primer torneo hicimos cuartos y luego han venido resultados buenos y regulares, que es algo muy complicado estando fuera de las ocho mejores”.

¿Su mejor torneo ha sido Acapulco? “Yo te diría que está entre la final de Burdeos y este torneo en México. En Burdeos era nuestra primera final juntas, aunque el torneo era de una categoría menor. En México, al ser un Major, fue más especial porque además era el último torneo en la temporada. Estábamos jugando entrar en Barcelona, ha sido aún más especial”.

Carmen Goenaga y Bea Caldera celebran el pase a los cuartos de final del Premier Padel Acapulco

Pusisteis contra las cuerdas a la pareja número 1. “Este año, cuando hemos jugado contra ellas, han sido partidos muy claros para ellas. Nunca las hemos tenido en aprietos. En la gira en Cuba, en segunda ronda, nos tocó contra ella. Eran partidos de 6/2 y 6/2. Y en México, creo que ni nosotras esperábamos estar tan cerca en el marcador y tener opciones. Fue un orgullo vernos tan cerca”.

¿En qué ha mejorado en la pista? “Yo te diría en el tema mental. He hecho un gran trabajo con mi psicólogo. Y también me acuerdo un poco del año pasado, he tenido mucha más ilusión. Jugar al lado de Bea da mucho. Desde pretemporada he estado muy enfocada y se ha visto reflejado en la pista”.

¿Y qué debe se pone para la próxima temporada? “Obviamente, hay que seguir mejorando. Queda un montón mejorar en lo físico, en lo mental y en el juego. Voy a tratar de hacer todo lo posible en tema nutrición y descanso. Me siento muy profesional”.

Pádel 24/7. “También es verdad que empecé a competir muy pronto. Cuando empecé a jugar, tenía 15 años. Por entonces tenía colegio, exámenes, clases… ahora soy más profesional y hago las cosas mejor. Todavía me queda camino por delante”.

Carmen Goenaga, en el Premier Pádel Acapulco

Su reencuentro con Bea Caldera como pareja. “Es la tercera vez que nos juntamos. Yo venía de muchos cambios de parejas, que eran muy buenas, pero no estaba tan cómoda. Es una gran amiga. Pasamos mucho tiempo fuera de casa y es un gran apoyo. Le valoro mucho tanto dentro como fuera de la pista. Seguiremos juntas la próxima temporada”.

¿Qué te aporta tu compañera en la pista? “Principalmente, mucha tranquilidad. Soy una jugadora con mucho temperamento y ella me deja sacar esa parte mía y también sacar tranquilidad en otros momentos. Nuestros juegos se complementan muy bien. Ella es más defensiva y me prepara mucho los puntos”.

¿Cuál es el objetivo de la próxima temporada? “Te diría que el objetivo es entrar dentro de las ocho mejores parejas”.

¿Y ganar un Major? "¿Por qué no? Si somos capaces de sacar su mejor versión, todo es posible. Hay parejas muy buenas y sentimos que las tres primeras parejas están un paso por encima. Es un sueño, pero nos veo preparadas”.