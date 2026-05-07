Reunión Antonio Paz - Mario Simón

Durante el mediodía de este jueves, el director deportivo y el entrenador de Unionistas se han sentado para hablar sobre el futuro, tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM.

En la charla no estuvieron solos Antonio Paz y Mario Simón, a ellos se les unió el directivo Flavio Martín.

El club tiene claro que quieren a Mario Simón como técnico la próxima campaña, pero también saben que si la situación se dilata, tendrán menos tiempo para maniobrar en un sustituto. Por su parte, Mario Simón se encuentra abierto al diálogo, aunque ya hay equipos que están interesados en sus servicios.