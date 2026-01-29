La RFEF da la victoria al Albense FS por incomparecencia del Vilalba FS

El Albense FS ya conoce su calendario para la Segunda B de fútbol sala

La Real Federación Española de fútbol ha dado la victoria por 6-0 al Albense FS en el duelo ante el Vilalba FS. El choque, que estaba programado para el sábado pasado, no se jugó debido a la incomparecencia del equipo visitante. El Vilalba FS alegó imposibilidad de viajar debido al estado de las carreteras.

“Siendo las 18:15 horas, tras haber esperado el periodo de cortesía establecido, se suspende el encuentro por incomparecencia del equipo visitante”, redactó el colegiado en el acta.

Con este resultado, el Albense FS se coloca en sexta posición de la tabla con 30 puntos y está a tan solo uno de los puestos de playoff de ascenso a Segunda División, que marca actualmente el ADC Lugo Sala.