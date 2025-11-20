La RFEF desestima el recurso de Unionistas ante el Bilbao Athletic

El Juez de Competición ha desestimado la petición de Unionistas por una presunta alineación indebida del Bilbao Athletic en el duelo de la jornada 10 de Primera RFEF.

El club charro, presidido por el abogado Roberto Pescador, denunció la situación producida en el minuto 89 cuando el local Aritz Conde fue expulsado por doble amarilla y, durante unos segundos, se mantuvo en el terreno de juego con el balón ya en marcha.

"A la vista de las imágenes, queda fuera de toda duda que el jugador no participó en el juego tal y como expresamente recoge el colegiado en el acta y confirman las imágenes aportadas. Su incidencia en el juego es tan nula que ni echándole tanta imaginación como hace el denunciante se puede llegar a percibir que se le pudiera considerar uno más de los jugadores que disputan el encuentro, ni que ello respondiera a un plan deliberado y culpable del Athletic Club", explica la RFEF en su escrito.

Por lo tanto, el resultado del encuentro se mantiene con empate a cero y un punto para cada equipo.