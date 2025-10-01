La RFEF multa al Salamanca CF UDS por incumpliendo de los deberes propios de organización de partido

La Real Federación Española de fútbol ha sancionado al Salamanca CF UDS con una multa por “incumplimiento de los deberes propios de la organización de partidos, procediendo la imposición de la sanción su grado mínimo atendiendo a las circunstancias. (Artículo: 132)”.

El colegiado Álvaro Padilla expuso en el acta al final del encuentro: “se produce una invasión de unas 100 personas aproximadamente, aficionados del club local, viéndonos rodeados de dicho público y sin poder abandonar el mismo. En camino a vestuarios se encontraba transitando todo el público, haciendo imposible que pudiéramos abandonar el terreno de juego, temiendo por nuestra integridad física”.

Además, el colegiado expulsó al delegado local, Gaspar Herrero, y matizó en el acta: “Me vi obligado a hablar con el capitán local y pedirle que convocase a sus jugadores y nos abrieran paso hasta los vestuarios como así sucedió sin haber ningún otro incidente reseñable”.