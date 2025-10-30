La RFEF multa al Salamanca CF UDS

La Real Federación Española de fútbol ha multado al Salamanca CF UDS por “incumplimiento de los deberes propios de la organización de partidos, procediendo la imposición de la sanción en su grado medio, atendiendo a las circunstancias (artículo 132)”.

En el acta del encuentro entre el Salamanca CF UDS y la Gimnástica Segoviana, el colegiado indicó en el acta que “el partido se disputó en el campo anexos Estadio Helmántico – Pistas Municipales y no en el estadio como aparece en la designación original, sin notificación previa” y que “antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio y se realizó un saque de honor, no habiendo sido autorizado previamente por la RFEF”.

Salamanca CF UDS - Gimnástica Segoviana | Mateo G.J.

La cuenta de X ‘Gol Sin Var’ indicó que la multa para el club salmantino es de 300 euros.