La RFEF obliga a tener más transparencia: Unionistas debe incluir todos los datos en su página web

‘Transparencia’. Esa será la nueva pestaña que tendrá que implantarse en todas las páginas web de los clubes de Primera RFEF. La Federación ha dado una prórroga (tenía que estar ya visible desde el 31 de enero) a los equipos para que la información económica sea visible a ojos de todos.

La RFEF pide un control económico más avanzado con la presentación de documentos como el presupuesto de la temporada, balance previsto, justificación del pago de las nóminas a la plantilla deportiva, entre otros. En caso de que el club designe a una empresa especializada para la gestión de dichos documentos, se deberá de presentar informes (noviembre, febrero, mayo y junio).

Además de un informe realizado por un auditor independiente que constate que el club no tiene deudas a 30 de septiembre y la auditoría correspondiente de cuentas anuales.

Y también una pestaña visible en la página web en la que se consulten los estatutos del club, los órganos de Gobierno, los miembros del Consejo de Administración y/o de la Junta Directiva, el organigrama del club, el presupuesto de la temporada, la auditoría y cuentas anuales de esa misma campaña y también los datos de contacto. Y tendrá que hacerse de forma actualizada durante toda la temporada.