La RFEF sitúa el Salamanca CF UDS - SD Sarriana en Las Pistas

La Real Federación Española de fútbol mantiene el choque entre el Salamanca CF UDS y la SD Sarriana en Las Pistas. El duelo se disputará el sábado, a las 17 horas, y corresponde a la sexta jornada de la Segunda RFEF.

El conjunto dirigido por Jorge García marcha en quinta posición con 10 puntos, mientras que el conjunto gallego es el séptimo clasificado con tres puntos menos en el casillero.

Hasta el momento, el Salamanca CF UDS se ha enfrentado como local al Atlético Astorga (2-0 para los charros) y a la UD Ourense (1-0 con un gol de Tomi Lupidio en el minuto 96).

Desde la entidad dirigida por Manuel Lovato han expresado públicamente a través de sus redes sociales: "Mañana, jueves, el Ayuntamiento realizará la revisión final de la obra. Comunicaremos la sede definitiva en cuanto recibamos la resolución oficial".