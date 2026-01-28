Richardson sale del Santa Marta y ficha por el Inter Ibiza

Richardson Takyi abandona la disciplina de la Unión Deportiva Santa Marta y pone rumbo al Inter Ibiza de la Tercera RFEF balear. El delantero, de 21 años y 1,94 metros de altura, era un recambio habitual de Mario Sánchez en el tramo final de los partidos.

En los casi 200 minutos que jugó en el cuadro tormesino, Richardson Takyi marcó dos tantos: el del empate en el Municipal Luis Ramos al Guijuelo y en la goleada por 5-0 ante el Becerril en el Alfonso San Casto.