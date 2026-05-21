El Rítmica Salamanca se mueve a ritmo de oro en Palencia

El pasado domingo, el Rítmica Salamanca se desplazó hasta Palencia para participar en la primera fase de la Liga Autonómica de Gimnasia Rítmica, compitiendo en los circuitos Promesas y Promoción.

La jornada dejó excelentes sensaciones tanto por los resultados obtenidos como por la actitud, el esfuerzo y el trabajo demostrado por todas las gimnastas en una competición con una participación muy numerosa y un gran nivel deportivo.

En Promesas, el club logró el primer puesto con el conjunto infantil B, la segunda plaza con el Alevín A y el bronce con el Juvenil A. Mientras que el Promoción, Abril San Martín fue primera y Victoria Bustillo segunda en prebenjamín; María Fernanda Gil fue campeona y Ane Garrote fue bronce en benjamín; Nerea Núñez logró el oro y Olivia Ochoa la plata en alevín; y Ariadna Vicente fue la mejor en infantil, seguida de Lucía Pérez.

Todas las gimnastas del Circuito Promoción lograron además clasificarse para la Final Autonómica de Promoción.

“Desde el club se valora muy positivamente esta primera fase autonómica, destacando no solo los excelentes resultados obtenidos, sino también la ilusión, el compromiso y el crecimiento deportivo mostrado por todas las gimnastas durante la competición”, aseguran desde el Rítmica Salamanca.