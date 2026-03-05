Un rival del Salamanca CF UDS, en peligro de desaparición

Uno de los rivales del Salamanca CF UDS en el grupo 1 de Segunda RFEF está en peligro de desaparición. La UP Langreo ha mandado un SOS a través de sus redes sociales para lograr dinero de forma rápida a través de un crowdfunding.

“El Unión está en peligro y por eso necesitamos a su gente. Soy Adrián Torre, portero, capitán y presidente de la Junta Gestora. Nuestro club, con más de sesenta años de historia, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Una grave crisis económica pone en riesgo nuestro futuro”, reconocen desde el club.

En estos momentos, el equipo asturiano marcha decimoquinto en la tabla, a tres puntos de la zona de salvación. Este domingo, a las 17 horas, la UP Langreo viajará a O Vao para medirse al Coruxo.