Los rivales directos de Unionistas hacen caja para el mercado de invierno con la Copa del Rey

En la próxima ronda de la Copa del Rey ya entran los cuatro grandes del fútbol español. Y tres de ellos se verán las caras contra rivales directos de Unionistas en Primera RFEF.

El Talavera recibió el ‘premio gordo’ con la visita del Real Madrid; el Guadalajara se verá las caras con el FC Barcelona, actual campeón de la competición; y el Ourense, ‘matagigantes’ en esta competición, jugará en O Couto ante el Athletic.

Además del dinero obtenido por el pase de la ronda, los tres equipos recibirán otra gran inyección económica con la visita de Real Madrid, FC Barcelona y Athletic. Esto hará que los rivales de Unionistas tengan mayor poderío económico para reforzarse en el mercado de invierno y mejorar su situación en la tabla.