Rober Fernández da un paso más en su camino hacia la IFBB Pro Card y comienza a trabajar con Fede Guevara

El culturismo natural español tiene un nombre propio que ha resonado con fuerza en los últimos años: Rober Fernández. Tras un 2025 repleto de éxitos del campeón del mundo, el atleta ha decidido dar un golpe de timón a su carrera deportiva para afrontar los retos del futuro inmediato. Por ello, el charro ha iniciado una nueva etapa bajo la tutela de Fede Guevara, reconocido como uno de los preparadores más destacados del panorama nacional, con la mirada fija en un objetivo ambicioso: conseguir la IFBB Pro Card, unos de los mayores reconocimientos de su disciplina, en 2027.

La decisión de Rober Fernández no ha sido fruto de la improvisación, sino de una profunda reflexión personal tras alcanzar la cima. El atleta ha confesado que, tras el éxito, atravesó un momento de incertidumbre. "Después de haber estado tres años consecutivos compitiendo, me tomé unas vacaciones y perdí un poco la motivación y el foco tras ganarlo todo", ha reconocido. Esta sensación de vacío tras el triunfo le ha llevado a buscar nuevos alicientes y, sobre todo, una guía que compartiera su visión del deporte.

En este contexto surge la figura de Fede Guevara, que tiene más de 125.000 seguidores en redes sociales y es muy mediático. Para Rober Fernández, la elección ha sido clara, basada en una admiración que viene de lejos. "Yo a Fede ya lo conocía desde 2021, era un referente y una persona con la que en un futuro me gustaría trabajar", ha explicado. El campeón mundial ha destacado la importancia de la conexión personal y los valores compartidos en esta nueva alianza: "Necesitaba a alguien que tuviese esa misma motivación que yo y esa esencia para que me transmitiese esos valores del culturismo con los que yo me crié".

Rober Fernández y Fede Guevara 2

El plan trazado por el tándem Rober Fernández-Fede Guevara es meticuloso y a largo plazo. El salmantino ha detallado que el año 2026 estará dedicado íntegramente a la construcción muscular, alejándose de las tarimas para centrarse en la mejora física. "En 2026 será en una etapa de volumen en la que quiero crecer a nivel muscular para ser lo más competitivo posible y ser el mejor nuevamente, puesto que este año decidí que tenía que tomar decisiones así", ha asegurado.

La estrategia pasa por un enfoque 'total'; en el crecimiento durante los próximos doce meses, preparando el terreno para un 2027 que se presenta crucial. El objetivo principal es obtener el estatus profesional en suelo español. "En 2027 salir ya en un PRO Qualifier en España y directamente ganar la Pro Card", ha afirmado con rotundidad. La confianza del atleta en su potencial y en el trabajo que va a realizar es absoluta: "Estoy totalmente seguro que con el potencial que tengo, en la primera competición que hagamos, después de todo este año de volumen y de crecer, voy a ganar la IFBB Pro Card".