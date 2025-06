Róber Fernández regresa por todo lo alto en 2025

Róber Fernández volvió al mundo de la competición este 2025 por todo lo alto con un espectacular resultado al conseguir su segunda victoria en el EMPRO Naturals tras hacer lo mismo el año pasado. De este modo, el atleta repitió éxito y siguió dando pasos agigantados en su carrera profesional como vencedor de su talla –en función de la altura– y el Overall.

Por su parte, el culturista salmantino hizo una valoración plenamente positiva tras erigirse una vez más como el mejor de todos: “Iba con la intención de hacer un gran resultado en el EMPRO por segundo año consecutivo, aunque sé que dije que no tenía pensado competir este año para hacer un buen volumen… pero estuve con dos referentes como Fede Guevara y Ángel Calderón y me dijeron que tenía físico para volver a competir. Me propusé ir a ganar, pero lo de competir tanto como otros años es inviable porque el cuerpo me pide parar y cierro la temporada aquí”.

En otro orden de cosas, Rober Fernández habló sobre su futuro y comentó que “el próximo objetivo es ir a un PRO Qualifier a por la Tarjeta PRO –que es el mayor reconocimiento dentro del culturismo natural– y no voy a hacer más competiciones en ese sentido”, mientras que el charro confesó que “hubo mucho nivel en el EMPRO porque vino un campeón del mundo de otra federación y gané con solvencia. Estoy muy orgulloso de mi trabajo”.

Ahora, el futuro de Rober Fernández pasa por “centrarse en los asesorados” y seguir “creciendo” tanto a nivel personal como profesional para volver con más fuerzas que nunca en el momento oportuno.