Roberto García refuerza el ataque del Club Deportivo Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo ha firmado al atacante Roberto García. El futbolista, que procede del Azuqueca, puede actuar como delantero centro y también como extremo derecho.

“Velocidad, desborde y un instinto goleador siempre presente son algunas de las cualidades que Roberto aportará a la delantera del Club Deportivo Guijuelo en esta nueva etapa, en la que buscará seguir creciendo en un equipo ambicioso y con objetivos claros”, aseguran desde el club chacinero sobre su nuevo jugador.

El futbolista anotó siete tanto la pasada campaña en el Azuqueca y llega para dar más competitividad al ataque del conjunto chacinero en Tercera RFEF y también en la Copa RFEF.