Rodri Pérez, antes del Unionistas – Atlético de Madrid de División de Honor: “Tenemos opciones de ganar”

Rodrigo Pérez fue uno de los fichajes de Unionistas para la División de Honor. El mediocentro madrileño ya jugó la pasada campaña en la categoría con el Fuenlabrada y sabe la dureza el partido ante el Atlético. Aun así, el centrocampista confía en sumar algo positivo y que se vea plasmado el inicio de campaña con más puntos en el casillero.

¿Cómo afronta el equipo el próximo partido? “Sabemos que va a ser un partido difícil y vamos muy motivados para jugar. Yo ya he jugado contra ellos en División de Honor y, aunque cambia mucho de un año para otro, son el Atleti”.

¿Tiene Unionistas opciones de ganar al Atlético de Madrid en División de Honor? “Sí, claro. Ya lo vimos contra el Real Madrid, que perdimos 2-1 y dimos la cara. Tenemos las ideas muy claras y tenemos opciones de ganar”.

¿Por qué apostó Rodri Pérez por el proyecto de Unionistas? “A mí me parece un club muy bonito desde fuera, tiene una afición familiar y es lo que me llamó la atención. Vine para hacer la pretemporada con el primer equipo y estuve muy cómodo”.

¿Cómo es el día a día de un juvenil madrileño en Salamanca? “Ahora estoy con el carné. Todo enfocado al fútbol porque voy al gimnasio, cuidar la alimentación y entrenar”.

¿Tiene el equipo menos puntos de los que ha merecido? “No nos hacen justicia los puntos que llevamos y podríamos tener más. Se han decidido muchos partidos con decisiones arbitrales o errores nuestros”.

¿Por qué está costando tanto dejar la meta a cero? “Nos está costando el balón parado y es cuestión de mejorar. Es pronto todavía y creo que lo iremos perfeccionando”.

¿Qué supone jugar un partido en el estadio Reina Sofía? “Hablando con los del equipo, tenemos muchísima ilusión porque va a ir mucha gente. Es un rival como el Atleti. Ojalá no solo sea ir esta vez, sino que vengan a todos los partidos de casa. Sabemos que, si hacemos un buen papel, vendrán más al anexo”.