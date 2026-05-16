Rodrigo Hernando: "El fútbol no va de merecimientos, va de aciertos"

Rodrigo Hernando vivía intensamente el partido desde la banda del Alfonso San Casto y se lamentaba por no haber tenido más acierto de cara a gol.

Valoración. "El fútbol no va de merecimientos, va de aciertos. No hemos estado finos a portería contraria. Hemos podido marcar más goles antes del descanso".

Sobre el rival. "El Santa Marta es un equipo muy bien trabajado y eso es lo que ha premiado este playoff. El rival hace cosas muy bien. El campo estaba sin regar nuestra parte".

Al descanso. "Hay que tener en cuenta que el rival también juega y esa falta de acierto es lo único que podemos intentar mejorar la semana que viene".

Lesión de Flórez. "Son cosas que suceden en el fútbol. Hay que explorarle. Parece que no tiene nada en las costillas".