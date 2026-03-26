Rodrigo Hernando: “Tratar de pelear el ascenso, que es lo que el club está buscando”

El Club Deportivo Guijuelo ha cambiado de comandante durante la semana. El club chacinero anunciaba el lunes la destitución de Dani Romo y el martes concretaba la llegada de Rodrigo Hernando.

El nuevo técnico dejaba clara su impronta en la primera rueda de prensa. “Muy contento del aterrizaje porque todo el mundo ha estado muy pendiente desde que he llegado. La recepción ha sido muy positiva y la plantilla está muy concienciada para conseguir el objetivo. Tratar de pelear el ascenso, que es lo que el club está buscando”, aseguró Rodrigo Hernando.

Lo que tiene muy claro es que hay que potenciar la parte anímica de los jugadores: “En el fútbol, la parte mental es muy importante y me gusta trabajarla. Siempre que hay un cambio, supone una inestabilidad y queremos darle normalidad para que el jugador se sienta con confianza”.