Rozas entrena con el primer equipo de Unionistas y tiene opciones de ir convocado ante el Tenerife

Alejandro Rozas ha sido uno de los futbolistas que ha conseguido la permanencia de Unionistas en División de Honor. El extremo, que cuenta con un gran golpeo de balón en su pierna derecha, ha tenido el premio durante estos días de entrenar con el primer equipo a las órdenes de Mario Simón.

Y, de hecho, tiene muchas opciones de ir convocado el sábado ante el Tenerife en el duelo de la jornada 35 de la Primera RFEF.

Rozas ha estado durante varias sesiones de trabajo durante la temporada con el primer equipo y ahora ha finalizado su etapa juvenil en el club charro.