Rozas, en su mejor momento con Unionistas de División de Honor
El extremo charro no tiene ninguna duda y confía al cien por cien en la salvación
Alejandro Rozas lleva dos tantos seguidos con Unionistas en División de Honor. El extremo ha ganado protagonismo y se encuentra en su mejor momento de la temporada. Pero quiere más. Y, por encima de todo, no tiene ninguna duda en la salvación de Unionistas en la máxima categoría del fútbol formativo.
Primer punto a domicilio. “Nos hemos quitado un peso de encima. El equipo está compitiendo y era cuestión de tiempo. Los planteamientos eran buenos, pero se nos estaban costando sumar puntos”.
Pesa no salir del descenso. “Nosotros sabemos que ahora nos vienen dos partidos muy importantes y si ganamos saldremos del descenso. Yo confío mucho en el equipo y tarde o temprano vamos a salir”.
Ahora, dos partidos vitales ante rivales directos. “Sabemos que el próximo partido es muy importante. Jugamos en casa y tenemos que sacar los tres puntos”.
Dos goles seguidos. “Estoy muy contento porque me encuentro muy cómodo en el campo, también gracias al equipo. Con nuestros planteamientos estoy cómodo y puedo jugar en las dos bandas”.
¿Se salvará Unionistas a final de temporada? “Sí, no tengo ninguna duda”.
