Rubén Baz: “Como salmantino tengo un debe: ver a los Leones en Salamanca”

Rubén Baz lleva desde mayo de 2024 al frente de la Federación de Castilla y León de rugby. El salmantino se muestra muy orgulloso del crecimiento de fichas, explica sus dos líneas de crecimiento, desvela que Francia ya se fija en jugadores jóvenes de nuestra región y también tiene su ‘espinita’: ver a Los Leones en Salamanca.

¿Cómo lleva más de año y medio al frente del cargo? “Llevo desde mayo del 2024, que fue un poco a la carrera. La campaña 2025-26 ya fue más planificada por la Junta Directiva con conocimiento y con tiempo. Los proyectos que habíamos trabajado van para adelante y las tecnificaciones están desde los 13 años y ya están dando resultado. Pasamos de no ganar ni un partido en los campeonatos de España a perder la final por un punto de bonus. La tecnificación de jugadores desde temprana edad, nos da resultado”.

¿Cuántas fichas hay actualmente en el rugby regional? “Ahora mismo tenemos 2.700 fichas, hemos subido un ocho por ciento respecto al año pasado. Somos los que menos fichas tenemos. Pero estamos compitiendo en sbu16 y sub18 masculino y hemos competido en femenino. Estamos en el camino adecuado”.

¿Cuáles son las líneas de trabajo a implementar? “El proyecto por el que lideramos la federación es porque necesitábamos una tecnificación en edades más tempranas y en tecnificación de entrenadores. Ya hemos hecho en León, Valladolid o Salamanca y también tenemos una formación no reglada con entrenadores de primer nivel, que lo lleva Gorostiza (entrenador del primer equipo de El Salvador). Tenemos dos proyectos en lo social, que son el rugby inclusivo y el rugby penitenciario”.

¿Goza de buena salud el rugby en Castilla y León? “Goza de buena salud. Ha consolidado a sus tres clubes punteros en División de Honor, contamos con dos o tres proyectos que también pueden consolidarse a nivel nacional como León, Palencia y Salamanca, junto a los clubes de Arroyo. El hándicap que estamos teniendo es el precio del seguro médico, que está cortando la financiación para clubes y la Federación de Castilla y León. Se está buscando una ficha unificada nacional”.

Ya están exportando jugadores a Francia. “Estamos exportando talento desde hace unos años, pero últimamente los captadores de las grandes escuelas de Francia se fijan en España. Este año, en concreto, tenemos entre cinco y diez chicos con ofertas educativas y deportivas para hacer pruebas y también con oferta firme. Es un orgullo que a los chicos que estamos formando los reclamen las grandes escuelas del rugby club”.

La Junta de Castilla y León es uno de los grandes patrocinadores de la Federación Española de rugby. “Están haciendo un esfuerzo grande en traer grandes eventos de rugby a Castilla y León. Una muestra son las Series Mundiales, porque han competido con Los Ángeles, Dubai, Londres… no ha sido nada fácil. En cuanto a la Federación Española, son un bastón importante junto con Iberians”.

Valladolid es un enclave muy importante para la FER y así se vio con el España – Inglaterra A. “Valladolid acumula los dos principales equipos de rugby español y un nivel de canteras y chicos muy importante. Traer a Inglaterra A refleja la cultura de rugby en Valladolid. En pocos sitios se puede entender mejor el rugby que en Valladolid. Entre los dos clubes, han ganado los principales campeonatos españoles. Además, también tiene dos clubes más pequeños. Y tiene el estadio José Zorrilla, que es muy importante”.

Y Palencia ha sido la sede de Iberians y próximo campo donde jugará la selección. “Te hablo con un cariño especial de Palencia. Me parece el estadio donde, a nivel de capacidad y ver rugby, podemos tener. Es un estadio que tiene para 8-10 mil espectadores y está muy bien para la práctica del rugby, aunque ahora el césped está peor por los partidos de fútbol y rugby. Se ve muy bien desde todas las butacas. Y también Palencia Rugby es un club muy cercano”.

¿Qué significa Iberians dentro del rugby español y de Castilla y León? “Como rugby español ha conseguido juntar a un grupo de jugadores que pueden ser el núcleo principal de una selección, más allá de los que no pueden estar porque sus clubes se lo impiden. Los de Francia no pueden venir siempre a las concentraciones tan largas. Como idea, Iberians es brillante y nos va a dar un equipo muy conjuntado al Mundial. Para Castilla y León, es un impulso ser sede como juego y como canteras. El año pasado jugaron en Burgos y este año en Palencia. Entiendo que el próximo año le darán un espacio que entiendan más oportuno para preparar el Mundial”.

Como salmantino, ¿le gustaría ver a Los Leones en Salamanca? “Como salmantino tengo un debe: ver Los Leones en Salamanca”.

¿Qué impedimentos hay para que pueda jugar España un partido de rugby en Salamanca? “Nos pasa no solo en Salamanca, pero habría que encontrar un enclave en el que la Selección pudiera disputar un partido. Para concentrarse sí estaría, pero no existe una instalación como La Nueva Balastera”.

Para los amantes del rugby, ¿qué supone ver a España en un Mundial? “Algo que se ha hecho esperar demasiado. Viví en mi etapa de jugador el Mundial del 95 y era una ilusión ver cada partido, las convocatorias… tenemos muy idolatrados a esos jugadores. Ha habido generaciones que se han merecido ir al Mundial y por cuestiones que no deberían de haber ocurrido, se quedaron sin ir. A nivel competitivo, creo sinceramente que vamos a hacer un buen papel, no sé si la sorpresa”.