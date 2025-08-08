Oriol Riera da la clave para el derbi: “Ser valientes y dominadores”

Oriol Riera realizó su primera entrevista prepartido ante los medios de comunicación de la pretemporada. El técnico unionista remarcó la importancia del derbi del sábado ante el Salamanca CF UDS.

¿Partido de pretemporada o derbi? “Los jugadores son conscientes del perfil del partido que tenemos enfrente, de la responsabilidad con nuestra afición. Es época de pretemporada, que tienes pocos efectivos, pero para nosotros es un partido importante”.

¿Dónde está la clave en el partido? “Teniendo la identidad clara, ser valientes y dominadores del partido con lo que proponemos. No solo para este partido, sino para todos”.

Durante los entrenamientos y partidos de pretemporada, has colocado a Iván Moreno como extremo derecho. ¿Qué le aporta ahí al equipo y en qué mejora a que juegue por la izquierda? “Estamos probando muchas cosas. A otros lo probamos fuera de zona. Iván es uno de ellos. Intentamos conocer lo que tenemos entre manos. Él está más cómodo en derecha. Ya le conocía de antes y es donde hacia daño. Tiene que soltarse. Está entrenando muy bien”.

Muchos partidos en Primera RFEF se deciden en acciones de balón parado. ¿Estás preocupado porque le faltan centímetros al equipo? “Es importante la talla, es importante la edad. Tendrán sus pros y sus contras. También es cierto que cuando no tienes mucha talla, tienes pros en muchas cosas. Cuando tengamos decidido el equipo, veremos dónde podemos ser fuertes. Todavía queda mercado. Es una reflexión que haremos al final”.