Sábado con varios partidos amistosos de equipos de Salamanca

El sábado por la tarde contará con cinco partidos amistosos con equipos charros. Los tres Tercera, el División de Honor de Unionistas y el Salamanca FF saltarán al verde para seguir mejorando sus prestaciones antes del debut liguero.

A las siete de la tarde, en el Municipal Vicente del Bosque, el Salamanca Fútbol Femenino recibe al filial del Cacereño en su segundo test de preparación. Las de María Gordo quieren seguir asimilando conceptos y mejorando en su juego.

A partir de las 19:30 horas se jugarán tres duelos más con representante charro: la UD Santa Marta espera la visita del Atlético Tordesillas en el San Casto; el Guijuelo viaja al campo del Atlético Astorga; y el Ciudad Rodrigo y Unionistas de División de Honor se ven las caras en el Francisco Mateos.

Y, para cerrar el sábado, el filial de Unionistas se quiere desquitar de sus malas sensaciones ante el Palencia CF y recibe al Turégano a partir de las 20:10 horas en el anexo al Reina Sofía.