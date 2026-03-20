“En que tiene que sacar tres puntos”, la mejora que pide Jorge García a sus jugadores del Salamanca CF UDS

Jorge García no podrá sentarse en el banquillo ante el Bergantiños por sanción y deja claro que deben salir a ganar desde el minuto 1 de partido.

¿En qué ha cambiado el Bergantiños desde la jornada 1? “Va a ser un equipo muy complicado y que ha tenido una mala racha pero que tiene la misma idea que cuando puede tener el balón, no lo rehúye y tiene tres mediapuntas muy buenos. La baja de Marru se tiene que notar porque eran doce goles. Tienen buen balón parado. Se tiene que ver a un Salamanca que quiera ganar desde el minuto 1”.

¿En qué tiene que mejorar tu equipo respecto al último encuentro? “En que tiene que sacar tres puntos”.

Su expulsión ante la SD Sarriana. “Es la primera expulsión en la jornada 27. Días antes o semanas antes nos quejamos de que el trato de los árbitros al cuerpo técnico no estaba siendo bueno. Era la quinta de José Lara en una acción dudosa. Lo importante no está en el banquillo, está en el campo”.

Los tres sancionados, las únicas bajas. “Tenemos mil variantes y mil opciones. El equipo ha subido el nivel de los entrenamientos”.

¿Cómo vivirá el partido desde fuera del banquillo? “Confío en mi cuerpo técnico a ciegas, en mis jugadores… por un error no puedo estar ayudando desde abajo, pero apoyaremos desde la grada. Confío en mi cuerpo técnico y en el plan de partido y eso nos va a llevar al +3”.