Salamanca abre la temporada invernal con el Autonómico de clubes mixtos de atletismo

La pista cubierta Carlos Gil de Salamanca acoge este sábado el Autonómico de clubes mixtos, tanto en categoría absoluta como sub-16. La primera competición regional de la nueva temporada se disputa con la presencia de nueve clubes de Castilla y León.

En categoría absoluta tomarán parte Universidad de León Sprint, At. Salamanca, Puentecillas Palencia, CA Valladolid, Aranda Granja de Chico, Ibercaja Capiscol, Image FDR y Racing Valladolid. En la categoría sub-16 se incorpora el Sporting Segovia, en detrimento del Capiscol, mientras que el resto de clubes son los mismos.

La competición de los 'pequeños' arrancará a las 15:30, y se prolongará hasta las 17 horas, con la celebración de las siguientes pruebas: 60 metros, 60 vallas, altura, pértiga, 600 metros, longitud, 1.000 metros, triple, 1 km marcha, 3.000, peso y el relevo 4x200. La competición absoluta comenzará a las 18 horas, hasta las 19:345 aproximadamente, y tendrá las siguientes pruebas: 60 metros, 60 vallas, altura, pértiga, 200 metros, 400 metros, 800 metros, longitud, 1.500 metros, triple salto, 3.000 metros, peso y el relevo 4x200. Para los relevos y el orden de las calles se tendrá en cuenta la clasificación 30 minutos antes de la hora de la prueba. El orden de dicho relevo será hombre-mujer-hombre-mujer.

Durante la competición, aquellos equipos que no presenten atletas en, al menos, el 75% de los puestos posibles de la competición, incluido el relevo, no optarán a la clasificación por clubes, pudiendo ser penalizados económicamente. Además, en el caso de haber perjudicado a otros equipos, no podrán participar en la misma competición en la siguiente temporada.