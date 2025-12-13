Salamanca acoge el Campeonato Autonómico absoluto y el 600 metros sub16

La pista cubierta Carlos Gil Pérez disfrutó durante la tarde de este sábado del Control Autonómica absoluto y del 600 metros sub16. Una cita que comenzó a las tres de la tarde y se extendió durante más de cinco horas con un público muy animoso.

Pero no solo eso. También hubo tiempo para la prueba de 300 metros vallas sub16 y del 200 metros vallas absoluto.

La prueba, organizada por la Federación de Atletismo de Castilla y León, fue un éxito y volvió a demostrar la buena aceptación de la pista cubierta de Salamanca.