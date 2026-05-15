Salamanca acoge el Triatlón Cross de Menores

El Parque Würzburg de Salamanca será el escenario este sábado 16 de mayo del Triatlón Cross de Menores, una prueba federada que congregará a 150 jóvenes triatletas procedentes de diferentes clubes y escuelas deportivas. La competición dará comienzo a las 15:30 horas.

Los participantes deberán superar los tres sectores clásicos del triatlón en un entorno urbano y natural inmejorable. La prueba comenzará con el segmento de natación en las piscinas, para dar paso al segmento ciclista, que transcurrirá íntegramente por los senderos y viales del Parque Würzburg. La competición concluirá con la carrera a pie por el Paseo de la Docencia, donde los jóvenes deportistas darán todo en la recta final.

La prueba está organizada por la Escuela de Triatlón Salmantina, que una vez más refrenda su apuesta por acercar la actividad deportiva a los más pequeños y consolidar el triatlón como disciplina de referencia en la ciudad.