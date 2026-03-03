Salamanca acogerá el 7 y 8 de marzo el Campeonato de España de Short Track Sub-16

Salamanca será el escenario ideal para el Campeonato de España de Short Track para la categoría Sub-16, un evento que reunirá en las pistas cubiertas Carlos Gil Pérez a centenares de deportistas y que situarán al municipio charro en el panorama nacional del atletismo. En total, según ha indicado el consistorio salmantino, habrá 490 atletas que lucharán por situar su nombre en el escalón más alto del podio.

Presentación del Campeonato de España de Short Track Sub-16

Será la 39 edición de España, por lo que "Salamanca da un paso más con este campeonato, una de las más ilusionates porque presenta el presente y futuro de este deporte", en palabras de la concejala de Deportes, Almudena Parres.

De este modo, también se ha hecho hincapié en la "excelente colaboración la Federación Española de Atletismo, con la de Castilla y León, Salamanca y con los clubes", además de destacar la presencia de ocho deportistas salmantinos: Nicolás Muñoz Tostado (Bejarano Sierra de Béjar), en peso (segunda mejor marca); Adrián Sánchez Gallego (VinoToro Caja Rural), en 1000m (cuarta mejor marca); Layla Martín Martiáñez (Atlético Salamanca), 60ml; Candela Tapia Luengo (CD La Armuña), 60ml; Helena García Quevedo (Atlético Salamanca), 1000m; Andrea Diego Salinas (Club Atletismo Valladolid), en 3000m; Alba Noreña Barbero, en longitud; y, Víctor Gómez Herrera (Club Cuatro Cantones), en salto de altura (1,75m de marca).

Gerardo García, presidente de la Federación de Castilla y León de Atletismo ha indicado que "de esta haciendo un trabajo importante desde la propia institución", con especial ahínco en conseguir éxitos para Castilla y León donde habrá 40 atletas, la sexta comunidad que más deportistas presenta. Para finalizar, ha expuesto que "confíemos en el Castilla y León esté en lo más alto del podido".

Del mismo modo, tanto federación como Ayuntamiento de Salamanca han querido explicar que se seguirá trabajando en esta materia en los tiempos venideros para seguir situando a la capital del Tormes en lo más alto del panorama deportivo nacional.

Los Campeonatos Short Track son una de las dos citas más importantes del año en cuanto a atletismo, destacando está por celebrarse en invierno, en pistas cubiertas, y el Campeonato de España de Atletismo en la época estival.

El torneo abarcará varias categorías: 60 metros, 300 metros ST, 300 metros AL, 500 metros, 1000 metros, 3000 metros, 60metros vallas, salto de altura, salto con pértiga, salto de longitud, triple salto, lanzamiento de peso, y exatlón/pentatlón.