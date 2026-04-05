El Salamanca CF UDS se queda a tres puntos de la zona de playoff

El Salamanca CF UDS ha entrado en barrena y lo está pagando en la clasificación. Los charros cierran la trigésima jornada del grupo 1 de la Segunda RFEF en el séptimo puesto y está a tres de la zona de playoff.

El equipo dirigido por Jorge García cayó por 1-2 en el estadio Helmántico ante el Rayo Cantabria y ve cómo la Gimnástica Segoviana (48 puntos), la UD Ourense (48) y el Real Ávila (47) se asientan en la zona de privilegio.

La próxima jornada, el Salamanca CF UDS tendrá un duelo decisivo ante la Gimnástica Segoviana. El envite se disputará el domingo, a las 18 horas, en La Albuera.