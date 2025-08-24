El Salamanca CF UDS golea a la Arandina a domicilio

El Salamanca CF UDS se ha impuesto por 0-4 a la Arandina en el amistoso disputado en la tarde de este domingo, 24 de agosto.

Los de Jorge García se adelantaron en el minuto 11 del partido gracias a un tanto de Mancebo. Lejos de conformarse con una victoria simple, los visitantes siguieron atacando a la portería rival para aumentar aún más su ventaja.

La fiesta goleadora del Salamanca CF UDS llegó en el segundo tiempo. Aimar encajó el esférico en la portería rival tras una rápida carrera desde la mitad del campo; y Tomi, los dos tantos restantes para remarcar la superioridad de su equipo en Aranda de Duero.