El Salamanca CF UDS, a afianzar su puesto en el playoff de Segunda RFEF

El Salamanca CF UDS se mide este domingo, a las 17 horas, a la UD Sámano en suelo cántabro. El equipo de Jorge García inicia la jornada quinta, en puestos de playoff, y quiere dar continuidad a su buen inicio liguero.

Los blanquinegros necesitan mejorar algunos registros respecto a su duelo ante la UD Ourense. “El partido en el ritmo con balón no estuvimos nada bien. Tenemos que controlar los partidos con más posesiones largas y el otro día no lo tuvimos”, incide Jorge García.

El entrenador del Salamanca CF UDS no podrá contar con Davo, Dani Hernández ni Lara. Quienes sí pueden volver a juntarse en la punta del ataque son Delgado y Servetti: “Tener dos puntas como Javi Delgado y Servetti nos va a dar más alegrías que tristezas. Ocupan bien área, son rematadores, se asocian… nos van a dar muchas cosas buenas”.

Los cántabros son colistas de la clasificación. El Sámano ha logrado un punto de doce posibles y ha encajado nueve tantos, el equipo más goleado del grupo 1.