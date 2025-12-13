El Salamanca CF UDS afronta su examen parcial ante el filial del Real Oviedo

Se acercan las notas de invierno y el Salamanca CF UDS necesita un buen resultado ante el Oviedo Vetusta para seguir en la zona de playoff. Los charros, que no han estado bien ante equipos de los puestos altos, reciben al filial del Real Oviedo este domingo, a las 17 horas, en el estadio Helmántico.

El técnico local, Jorge García, está pendiente de la enfermería y de la gripe que afecta a varios de sus jugadores. “Estamos intentando ser cautos para que no se contagien más jugadores. E intentar que lleguen en las mejores condiciones al encuentro. Estamos aquí para adaptarnos a lo que surja. Tenemos píldoras de lo que nos podemos encontrar el domingo”, explica el propio Jorge García.

Los charros llegan a la cita con dos puntos de desventaja respecto a su rival. Y el entrenador salmantino explica los puntos fuertes del Oviedo Vetusta: “Es un filial muy atrevido con balón, que no les quema y van a intentar ser propositivos con fases con balón muy largas y duraderas. Acumulan mucha gente por dentro y tenemos que estar muy atentos para que sus jugadores no puedan recibir”.